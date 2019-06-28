Красногорск, , 10:08 — REGNUM

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что время задержки поездов, курсирующих на линии Москва — Санкт-Петербург, составило от 1 до 2,5 часов. Поездов «Сапсан», следующих из столицы, от 25 до 51 минуты.

В настоящее время железнодорожники работают над восстановлением графика движения поездов. Также организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин — Москва, Подсолнечная — Москва, увеличено количество автобусов по маршруту Крюково — Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Узбекистане приостановили движение поездов, в том числе пассажирских, из-за серии взрывов в казахстанском городе Арысь. Движение поездов было приостановлено по направлению Ташкент — Москва, Андижан — Москва, Ташкент — Казань, Ташкент — Новосибирск, Ташкент — Уфа, Ташкент — Челябинск, а также Алматы — Нукус и Алматы — Ташкент.

Читайте также: Девять групп саперов разминируют город Арысь — минобороны Казахстана