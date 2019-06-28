Чебоксары, , 10:08 — REGNUM

В чувашском Новочебоксарске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей исполняющей обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений городской администрации. Её обвиняют в превышении полномочий при собственном премировании, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Следствие полагает, что с декабря 2012 по октябрь 2014 года обвиняемая незаконно, без соответствующих распоряжений главы городской администрации, издала четыре приказа о своем премировании на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Фигурантка уголовного дела признательные показания. Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Дело направлено в суд.

Кроме того, по результатам расследования в администрацию Новочебоксарска внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года перед судом предстал бывший начальник финансового отдела администрации Новочебоксарска, которую суд признал виновной в превышении полномочий и назначил штраф в размере 40 тыс. рублей. Следствием было установлено, что с января 2012 по апрель 2016 года злоумышленница без соответствующих решений сити-менеджера издала 39 приказов о своем премировании на общую сумму 108 тыс. рублей. Также, согласно материалам дела, в ноябре 2012 и июне 2013 года издала приказы о присвоении себе классных чинов советника муниципальной службы вначале второго, а затем первого класса. Это дало ей право получать ежемесячно выплаты за вышеуказанные чины из муниципального бюджета.