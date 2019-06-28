п. Пуровск, , 10:11 — REGNUM

Мальчики, пропавшие 26 июня в ямальской тундре, найдены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Пуровского района.

Напомним, двое мальчиков шести и восьми лет ушли днём 26 июня из чума в тундру и не вернулись. Сообщение о пропаже детей поступило в спасательную службу 27 июня около 5:30 утра по местному времени. До этого времени родители пытались искать их самостоятельно.

Поиски детей осуществлялись группой пуровских и тазовских спасателей, сотрудниками ОМВД, поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» из Муравленко, с вертолёта и наземной поисковой группой от «Совхоза Пуровского».

Детей удалось найти в десяти километрах от стойбища. Их доставили в Самбург на катере для медицинского осмотра. Состояние детей удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.