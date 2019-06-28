Ярославль, , 09:33 — REGNUM

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали участников межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды. Об этом сообщает официальный сайт МВД России.

УМВД России по Ярославской области

Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они привлекали деньги граждан под предлогом выплаты дивидендов до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной. В целях привлечения большего количества клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за счет денежных средств, привлеченных от новых вкладчиков. Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области», — сообщает официальный сайт МВД России.

По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 годы стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей.

УМВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция провела обыски на территории шести регионов России.

«В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов», — сообщает сайт МВД России.

Руководитель ярославского филиала организации и еще два возможных организатора пирамиды арестованы.