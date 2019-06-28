Химки, Московская область, , 09:39 — REGNUM

Сбой в движении поездов произошел на Октябрьской железной дороге из-за кражи оборудования. Инцидент случился на станции Сходня в Химках, сообщает 28 июня пресс-служба РЖД.

Отмечается, что график движения был нарушен «в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожной инфраструктуры неустановленных лиц». Неизвестные похитили технические средства, обеспечивающие движение поездов.

Железнодорожники занимаются восстановлением оборудования. Поезда проходят этот участок с задержкой до получаса. Отменены шесть пригородных поездов на участке Москва — Крюково, на участке Клин — Подсолнечная организовано дополнительное автобусное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня сбой в движении поездов произошел на Ярославском направлении Московской железной дороги. Отмечалось, что тому виной «технические причины».

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