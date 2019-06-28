Токио, , 09:07 — REGNUM

В Токио японская полиция арестовала гражданина России. 23-летнего Глеба Песочного заподозрили в нанесении граффити на стены в районе дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито с семьёй. Об этом 28 июня сообщает Tokyo-np.

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По данным правоохранителей, рисунок с помощью краски из баллончика молодой человек нанёс на трансформаторную будку недалеко от резиденции монарха. Подобные изображения позднее были обнаружены на изгороди в районе дворца и других объектах.

Сам подозреваемый своей вины не признаёт, однако записи с камер видеонаблюдения, расположенные вокруг дворца, говорят об обратном. На их основании россиянина арестовали 27 июня на южном японском острове Окинава. При нём имелся баллончик с краской.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Токио был арестован ещё один гражданин России. По данным полиции, он незаконно проник на крышу жилого дома, откуда запустил беспилотник. Задержанный свою вину признал.