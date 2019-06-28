Монтгомери, США, , 08:55 — REGNUM

27-летняя жительница американского штата Алабама Марша Джонс потеряла нерожденного ребенка в результате ссоры, окончившейся стрельбой. Однако обвинение в убийстве ребенка предъявлено не стрелявшему в нее человеку, а ей самой, передает немецкий канал n-tv 28 июня.

В декабре 2018 года между беременной Джонс и другой девушкой произошла ссора, в ходе которой оппонентка взялась за оружие и пять раз выстрелила в живот Джонс. Та выжила, ребенок в утробе погиб. Прокуратура быстро завершила дело против стрелявшей и предъявила обвинения самой Марше Джонс. Основание — именно она спровоцировала конфликт и тем самым довела до стрельбы. На этой неделе подозреваемую арестовали.

«Расследование показало, что единственной истинной жертвой был нерожденный ребенок, — сказал офицер полиции Дэнни Рейд прессе. — Именно мать начала и продолжила ссору, которая привела к смерти ее нерожденного ребенка».

Это дело разворачивается на фоне планируемого ужесточения закона против абортов в Алабаме и некоторых других южных штатах: в ноябре должен вступить в силу запрет на прерывание беременности, случившейся в результате изнасилования или инцеста.

В Алабаме также привлекают к ответственности женщин, потерявших нерожденных детей при определенных обстоятельствах — например, в автокатастрофах или при передозировке наркотическими веществами.