Квебек, Канада, , 08:47 — REGNUM

Мёртвый кит семейства гладких китов обнаружен у побережья Канады. Это шестая печальная находка с начала года, говорится в сообщении канадского министерства рыболовства и океанов в Twitter.

Останки северного гладкого кита нашли во время облета акватории вблизи полуострова Гаспэ в провинции Квебек. Специалисты намерены изучить труп морского животного.

«Общее число китов, найденных мертвыми в канадских водах, достигло шести», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад тушу кита обнаружили в проливе Святого Лаврентия. После извлечения на берег было установлено, что это 40-летняя самка, которая с 1986 по 2016 год произвела на свет восемь детенышей.

https://twitter.com/FishOceansCAN/status/1144363553467633664

Северные гладкие киты — один из трех видов семейства гладких китов (Eubalaena или Right whale), обитающий в северной части Атлантического океана. В период активного китобойного промысла гладкие киты почти исчезли, однако в настоящее время их численность несколько восстановилась.

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