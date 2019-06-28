Анкара, 28 июня 2019, 08:36 — REGNUM
В результате авианалетов ВВС Турции в Иракском Курдистане погибли еще четверо мирных жителей, об этом 28 июня сообщает Rudaw.
Инцидент произошел у горного хребта Кандиль, на следующий день после другого налета, в котором погиб один человек.
Целью турецкой авиации были позиции Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся Анкарой террористической.
Напомним, с середины мая 2019 года вооруженные силы Турции, при поддержке тяжелой техники и авиации, осуществляют операцию «Коготь», направленную против повстанцев. В результате чего зачастую гибнут мирные жители.