Анкара, , 08:36 — REGNUM

В результате авианалетов ВВС Турции в Иракском Курдистане погибли еще четверо мирных жителей, об этом 28 июня сообщает Rudaw.

Инцидент произошел у горного хребта Кандиль, на следующий день после другого налета, в котором погиб один человек.

Целью турецкой авиации были позиции Рабочей партии Курдистана, организации, считающейся Анкарой террористической.

Напомним, с середины мая 2019 года вооруженные силы Турции, при поддержке тяжелой техники и авиации, осуществляют операцию «Коготь», направленную против повстанцев. В результате чего зачастую гибнут мирные жители.