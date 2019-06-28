Анкара, , 08:16 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции задержали порядка 150 мигрантов из Ирака, преимущественно курдской национальности, об этом 28 июня сообщает Ekurd.net.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время они находятся в тюрьмах, вскоре они будут экстрадированы на родину, однако проблема заключается в том, что у многих беженцев нет паспортов, которые были конфискованы контрабандистами, перевозившими их за границу.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.