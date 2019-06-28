Роли, США, , 08:10 — REGNUM

26 июня в США было закрыто дело об убийстве 1976 года, в результате которого невиновный отсидел в тюрьме 43 года, пишет газета Kronen Zeitung со ссылкой на Информационный центр смертной казни в Вашингтоне (DPIC).

Спустя более чем четыре десятилетия прокуратура штата Северная Каролина отказалась от обвинений в убийстве против Чарльза Рэя Финча. Уже 81-летний Финч вышел на свободу в мае 2019 года, будучи в инвалидной коляске. Изначально мужчина был приговорен к смертной казни, которая позже была заменена пожизненным заключением.

Несостыковки в деле Финча впервые были обнаружены в 2002 году, когда его изучали студенты юридического факультета. В мае 2019 года прокуратура окончательно подтвердила, что в 1976 году полиция оказывала давление на свидетелей.

Директор DPIC Роберт Данхэм отметил, что судебная система США то и дело терпит неудачи в защите невиновных заключенных от смертной казни — особенно часто это касается осужденных по ошибке афроамериканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года в штате Флорида вышли на свободу двое родственников, ошибочно обвиненных в убийстве в 1976 году. Как и Финч, несправедливо осужденные Клиффорд Уильямс и его племянник Натан Майер являются афроамериканцами.