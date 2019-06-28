Москва, , 08:09 — REGNUM

Самолет казахстанской авиакомпании «Эйр Астана» выполнил вынужденную посадку в аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве уточнили, что рейс КС 942 вылетел в ночь на 28 июня по направлению Лондон — Нур-Султан. Решение о вынужденной посадке было принято в связи с отказом одного из двух генераторов при неработающей вспомогательной силовой установке.

Самолет выполнил посадку 28 июня в 00:16 по московскому времени. Пассажиры вылетели в Нур-Султан в 9:50 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая самолет авиакомпании «Эйр Астана» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Шереметьево». Командир экипажа запросил полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения длинного тормозного пути.

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