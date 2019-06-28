Вена, , 07:50 — REGNUM

Вечером 27 июня спасатели обнаружили тело второй жертвы взрыва бытового газа в жилом доме в Вене (Австрия), пишет газета Kronen Zeitung.

Судмедэксперты пока не могут подтвердить, является ли погибший 22-летним поваром из списка пропавших без вести. Обнаруженная ранее первая жертва — 29-летняя женщина, мать двоих детей. Спасатели считают, что больше в разрушенном доме никого нет.

Таким образом, в результате взрыва 26 июня погибли два человека, еще двое получили тяжелые ранения. 13 человек, в том числе пожарный, отделались легкими повреждениями.

На второй день спасатели позволили жильцам дома ненадолго зайти в свои квартиры, чтобы взять документы и самые необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в пятиэтажном доме на Прессгассе нанес ущерб двум зданиям, в общей сложности разрушены или повреждены 22 квартиры. Одно из пострадавших зданий находится под угрозой обрушения.