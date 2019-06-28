Луганск, , 07:21 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, заявили 28 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Так, под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Калиновка и Лозовое. В сторону Калиновки боевики ВСУ стреляли из вооружения БМП, а по Лозовому они выпустили десять мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее украинские формирования четыре раза открывали огонь по территории ЛНР из гранатомётов и БМП.

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