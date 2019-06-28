Иркутск, , 06:51 — REGNUM

В Иркутске, на базе комплексного центра социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов, оборудован пункт сбора гуманитарном помощи пострадавшим от наводнения, сообщает сайт областного правительства.

Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, там принимают продукты питания и питьевую воду, которые будут незамедлительно доставлять в подтопленные населённые пункты, куда можно добраться.

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Так, в Тайшетском и Нижнеудинском районах произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населёнными пунктами. И если в сёла Шелихово и Талая, а также деревню Старо-Шелехово представители управления социальной защиты населения по Тайшетскому району и комплексного центра социального обслуживания населения Тайшетского и Чунского районов смогли пробиться, то транспортная доступность к другим населенным пунктам на данный момент отсутствует.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с затяжными дождями реки в Приангарье вышли из берегов, подтопив 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок в 20 населённых пунктах трёх муниципальных районов — Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского. В регионе введён режим ЧС.