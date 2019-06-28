Якутск, , 05:55 — REGNUM

В Якутии остаётся сложной лесопожарная обстановка. В регионе продолжают действовать 92 природных пожара, из них тушат — 4, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС республики.

Самая сложная ситуация в Верхоянском районе республики, где зафиксировано 24 пожара, из которых тушению подлежат только три, а остальные имеют статус контролируемых, так как находятся в отдалённых и труднодоступных местах. Общая площадь возгораний, которые тушат, составляет 93,5 га.

Читайте также: Из резервного фонда Якутии выделят деньги на тушение лесных пожаров

Четвёртый пожар, с которым идёт борьба, находится в Усть-Майском районе республики, его площадь 7 га. Крупных пожаров нет, подчёркивают в МЧС. Возгорания, которые находятся на отдалённых территориях, есть в 14-ти районах республики, за сутки их количество уменьшилось на 8.

«Ситуация находится на контроле ведомства и правительства республики. На случай ухудшения обстановки спланирован комплекс мероприятий по усилению группировки сил и средств» — заявил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Читайте также: За лесной пожар в районе Якутии жителя региона накажут по уголовной статье

Напомним, с 25 июня в Верхоянском и Момском районах Якутии в связи с природными пожарами введён режим ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пять жителей Якутии ответят по закону за то, что их действия стали причиной возникновения лесных пожаров. Четверо из них понесут наказание в рамках кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, а одному грозит уголовная ответственность. Допущенный им в Верхневилюйском районе природный пожар привёл не только к уничтожению лесного массива, но и к повреждению имущества граждан на сумму более 1 млн. рублей. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.