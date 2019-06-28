Мехико, , 05:15 — REGNUM

Мексиканская полиция задержала пассажирский автобус в штате Пуэбла, в котором находились 76 нелегальных мигрантов из Центральной Америки, сообщает пресс-служба министерства безопасности Мексики.

Сообщается, что автобус был остановлен в ходе спецоперации на трассе Пуэбла — Кордоба. В салоне автобуса находились мигранты из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Никарагуа. По версии полиции, они направлялись в сторону границы с Соединенными Штатами. Мигрантов задержали и доставили в представительство миграционной службы Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня власти Мексики направили еще около 15 тысяч военнослужащих и полицейских на границу с Соединенными Штатами для борьбы с нелегальной миграцей. Они будут задерживать людей, пытающихся незаконно пересечь американо-мексиканскую границу.