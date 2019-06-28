Анталья, Турция, , 04:43 — REGNUM

Авиарейс компании iFly из турецкой Антальи в Москву задерживается по меньшей мере на девять часов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что рейс, назначенный на 18:50 27 июня, был перенесен на утро 28 июня. Причины задержки вылета не сообщаются, однако называется новое время рейса — 05:15 (время совпадает с московским) 28 июня. В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка. Отмечается, что пассажиры находятся в транзитной зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня авиарейс из Якутска в Южно-Сахалинск был задержан на десять часов из-за густого тумана над островом. Отмечалось, что пассажирам пришлось ожидать вылета в аэропорту Якутска.