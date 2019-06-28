Нижний Новгород, , 04:00 — REGNUM

В государственном казённом учреждении «Главное управление автомобильных дорог», созданном на основании распоряжения нижегородского правительства почти 30 лет назад, — скандал. Глава ведомства, назначенный менее года назад, стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») стало результатом проверки соблюдения законов при заключении контрактов на содержание дорог. Проверку проводила прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода и правоохранительные органы. Выяснилось, что юрлицу было незаконно отказано в заключении контракта на содержание дорог в одном из районов. Сумма контракта составляла свыше 68 млн рублей.

Заявка вышеупомянутой компании, поданная на участие в торгах в октябре 2018 года, была признана соответствующей требованиям закона и документации об аукционе. Победитель закупки получил проект контракта, но в его заключении ему отказали «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии».

В сообщении надзорной инстанции уточняется, что отказ был сделан «по надуманным основаниям», так как банковская гарантия нормам закона и требованиям соответствовала.

«Более того, ранее ГКУ НО «ГУАД» принимались в качестве надлежащего обеспечения аналогичные по содержанию банковские гарантии, которые препятствием к заключению государственных контрактов не являлись», — уточнили в ведомстве.

Расследование дела продолжается.

И хотя прокуратура не сообщается название фирмы, чьи претензии и легли в основу уголовного дела, нижегородские эксперты в соцсетях предполагают, что речь о компании, что «работает в районе ещё с 1990-х и принадлежит депутату местного земского собрания».

С января 2014 по июль 2018 года госучреждение возглавлял Евгений Васильев, с августа 2018 года должность директора занимает Денис Цветков.

Напомним, распоряжением главы администрации области от 8 июля 1992 года была создана дирекция областного дорожного фонда. Её организовали на базе областного государственного объединения по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог «Нижегородавтодор». Дирекции отошли функции заказчика, а «Нижегородавтодору» — функции подрядчика. Летом 1997 года дирекция стала некоммерческой организацией «Дорожный фонд Нижегородской области», а в апреле 2002 года была трансформирована в госучреждение с широким набором функций. По данным ЕГРЮЛ, учредитель ГКУ — министерство транспорта Нижегородской области. Также в 2003 году ГКУ совместно с ЗАО «Приволжская перспектива» выступало соучредителем ликвидированного в 2011 году ЗАО «Транспортный логистический центр Нижегородской области «Волгатранссервис».