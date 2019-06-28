Ханты-Мансийск, , 03:29 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по ХМАО.

Сообщается, что 18-летний водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Югорска, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel. В результате столкновения погибли водитель и два 18-летних пассажира Renault. Водитель другой иномарки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погиб водитель одного из автомобилей, еще пять человек получили травмы и были госпитализированы.