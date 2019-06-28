Стамбул, Турция, , 02:54 — REGNUM

В Стамбуле 17-летний подросток поймал девочку, выпавшую из окна жилого дома, передает телеканал BBC.

Сообщается, что молодой человек Феузи Забаат проводил время с друзьями во дворе дома. В какой-то момент он поднял вверх голову и увидел маленькую девочку, сидевшую у окна, которая затем начала падать. Подросток выставил вперед руки и поймал падающего ребенка. Как стало известно позднее, мать просто не уследила за ребенком в момент приготовления пищи. Забаата поблагодарили за спасение девочки, однако сам парень заявил, что сделал «то, что было необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Китае мужчина поймал выпавшего из окна третьего этажа ребенка. В результате падения ребенок не пострадал.