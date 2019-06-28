Москва, , 01:26 — REGNUM

Произошло возгорание в складком помещении на Ярославском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Общая площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров. В ликвидации возгорания принимал участие пожарный поезд. Из-за пожара в здании частично обрушилась кровля. К 22:34 по московскому времени возгорание было ликвидировано, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Волгограде произошел пожар в складском помещении на рынке стройматериалов. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади около 5 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.