Киншаса, , 01:25 — REGNUM

Не менее 36 шахтеров-нелегалов погибли в результате обрушения шахты в провинции Луалаба в Демократической республике Конго, сообщает портал Actualite со ссылкой на заявление местных властей.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

По словам губернатора провинции, в Луалаба действует запрет на незаконный въезд в карьер, в котором и произошла трагедия. Он добавил, что все запреты и объявления не удерживают нелегальных добытчиков ископаемых. При этом горнодобывающая компания KCC, которой принадлежала обрушившаяся шахта, может закрыться из-за происшествия, что нанесет удар по экономике провинции.

Портал отмечает, что число жертв пока не является окончательным — под завалами могут находиться тела других погибших. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Чили обрушилась шахта, в результате чего под завалами оказались трое рабочих из Боливии. Отмечалось, что рабочие выполняли ремонт вентиляционных труб, однако из-за обрушения шахты оказались в ловушке на глубине 70 метров.