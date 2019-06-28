Волгоград, , 01:05 — REGNUM

Возгорание произошло в одноэтажном здании на рынке в Волгограде, в котором располагался склад строительных материалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Сообщение о возгорании на рынке в Советском районе города поступило спасателям в 17:46 по московскому времени. Огнем была охвачена площадь около 5 тысяч квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 41 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Пожар был ликвидирован в районе 21:00 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время выясняются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке «Ярмарка» на площади Свободы. У здания рынка загорелась кровля, огнем была охвачена площадь около 1500 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.