Атланта, США, , 20:47 — REGNUM

На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейских, ранения получили семь человек, двое из которых остаются в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что преступники вели прицельный огонь. По некоторым данным, они перемещались по городу на двух автомобилях.

Полиция ведёт розыск преступников.