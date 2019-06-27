Брест, 27 июня 2019, 20:05 — REGNUM
Правоохранительные структуры Франции ищут неизвестного, устроившего стрельбу в Бресте, сообщил 27 июня глава МВД Франции Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.
Кастанер подтвердил, что в результате инцидента ранены два человека. По информации телеканала BFMTV, в числе раненых — имам мечети.
Причины и подробности инцидента полиция не сообщает.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня около 17:00 мск возле мечети в квартале Понтанезен в городе Бресте на западе Франции в результате стрельбы ранены два человека.