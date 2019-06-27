Улан-Удэ, , 19:14 — REGNUM

Экипаж потерпевшего крушение в аэропорту Нижнеангарска Ан-24 был застрахован от несчастных случаев на страховую сумму в размере 2,025 млн руб. каждый. Как сообщили ИА REGNUM в страховой компании «СОГАЗ», выплаты родственники погибших получат после признания происшествия страховым случаем.

Также была застрахована гражданская ответственность авиакомпании «Ангара» за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. Для получения выплат родственникам погибших, а также пострадавшим пассажирам необходимо обратиться в ближайший офис компании с письменным заявлением на выплату и со всеми документами.

Пресс-служба АО «СОГАЗ» «Размер выплат для пострадавших пассажиров в части обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами рассчитывается по таблице, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы, но не более 2 млн руб. на каждого пассажира».

Каксообщало ИА REGNUM, Ан-24 совершил сегодня жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Cамолет выкатился за пределы взлетной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после чего загорелся. На борту находилось 47 человек, из них 43 пассажира. Командир воздушного судна и бортмеханик погибли, 33 человека пострадало. Глава БурятииАлексей Цыденов распорядился выплатить по 500 тыс. рублей семьям погибших членов экипажа, компенсации получат также пострадавшие.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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