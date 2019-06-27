Киншаса, , 18:49 — REGNUM

На юге Демократической республики Конго в результатет обрушения шахты в провинции Луалаба погибли по меньшей мере 36 нелегальных шахтеров. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает портал Actualite со ссылкой на местные власти.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

Губернатора провинции Луалаба Ришар Муйедж Мангес Манс заявил, что люди гибнут на закрытых подземных разработках каждую неделю. При этом власти неоднократно призывали людей не ходить на заброшенные выработки, но призывы эти никто не воспринимает.

«Я очень опечален тем, что хороню каждую неделю мертвых в Луалаба. Несмотря на призывы, запрещающие незаконный въезд в этот карьер, копатели не обращают на это внимания», — сказал губернатор.

При этом он добавил, что горнодобывающая компания Kamoto Copper Company (KCC), шахта которой обвалилась, из-за данного инцидента может вообще закрыться, что неминуемо скажется на экономике провинции Луалаба.

Точных данных о погибших и пострадавших в результате обвала на шахте нет. Властям известно о как минимум 36 погибших, однако число жертв обвала может увеличиться.