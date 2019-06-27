Улан-Удэ, , 17:45 — REGNUM

Четверо пострадавших при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска эвакуированы в столицу Бурятии вертолетом санитарной авиации. Двое подростков и двое взрослых продолжат лечение в республиканской и детской республиканской больницах города, сообщил на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев.

Как отметили в министерстве здравоохранения Бурятии, состояние пострадавших — средней степени тяжести, опасений за жизнь пациентов нет.

Также стало известно, что за медицинской помощью обратился человек, находившийся в момент аварии на земле. Он получил травмы, участвуя в тушении пожара.

Ранее полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил руководству региона оказать поддержку семьям погибших и помощь пострадавшим. Правительство Бурятии приняло решение по оказанию разовой материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших. аппарату полномочного представителя держать ситуацию на контроле.«Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-24 совершил сегодня жесткую посадку в аэропорту Нижнеангарска. Сразу после посадки самолет выкатился за пределы взлетной полосы и столкнулся с очистными сооружениями, после чего загорелся. На борту находилось 47 человек, из них 43 пассажира. Командир воздушного судна и бортмеханик погибли, 33 человека пострадало. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился выплатить по 500 тыс. рублей семьям погибших членов экипажа, компенсации получат также пострадавшие.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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