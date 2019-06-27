Сланцы, Ленинградская область, , 17:23 — REGNUM

Двух жителей Санкт-Петербурга задержали российские пограничники в Сланцевском районе Ленинградской области за нарушение госграницы РФ и Эстонии. Нарушители отделались штрафами.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 июня на реке Нарва сотрудники Погрануправления во взаимодействии с эстонскими коллегами задержали моторную лодку, которая зашла в территориальные воды Эстонии со стороны РФ, углубившись на 40 метров.

«В лодке находились двое граждан РФ, 1974 и 1980 годов рождения, постоянно проживающие в Санкт-Петербурге. В Сланцевский район прибыли с целью отдыха», — установили пограничники.

Нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа по 4500 рублей каждый.

В Погрануправлении напоминают, что, находясь в пограничной зоне, в том числе на воде, необходимо строго соблюдать установленные законом для такой территории правила, иначе «отдых» может повлечь за собой тяжкие последствия.