Дамаск, 27 июня 2019, 15:56 — REGNUM
Представитель Демократических сил Сирии (ДСС) Мустафа Бали заявил о пленении пяти челнов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 27 июня он написал на своей странице в Twitter.
По его словам, спецоперация по поимке террористов проводилась в сирийском Манбидже, а также в районах Ракки — некогда столице квазигосударственного террористического образования.
Напомним, представители ДСС, состоящие преимущественно из сирийских курдов, ведут активную борьбу с террористами в стране, курдские повстанцы внесли существенный вклад в разгром бандформирований.