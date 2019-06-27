Алексеевка, Белгородская область, , 15:45 — REGNUM

В Алексеевском районе Белгородской области были убиты 72-летняя пенсионерка и её 10-летний внук. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, подозреваемый — 37-летний житель Алексеевского района. Вечером 26 июня он отправился к дому своей бывшей сожительницы и открыл там стрельбу. Мать женщины и её 10-летний ребёнок были убиты, сама женщина находится в больнице. Другой мужчина, который в это время находился в доме, также был ранен и сейчас госпитализирован.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего», «Покушение на убийство двух и более лиц». Преступник скрылся, но его личность удалось установить, и сейчас он находится в розыске.