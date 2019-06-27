Луганск, , 15:38 — REGNUM

Должностные лица 14-й бригады ВСУ в течение июня продали мирному населению около восьми тонн ворованного топлива, заявил 27 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В течение июня было продано пять тонн бензина и три тонны дизтоплива, которое в последствие списано как использованное при эксплуатации техники, фактически находящейся в неисправном состоянии», — рассказал он.

Чтобы разобраться в ситуации, командование карательной операцией против Донбасса направило специальную комиссию.

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