Тунис, , 15:23 — REGNUM

Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.

«На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет», — заявили РИА Новости в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, в столице Туниса недалеко от посольства Франции и здания МВД Туниса прогремели два взрыва. В результате происшествия погиб один полицейский, есть пострадавшие.

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