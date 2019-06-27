Тунис, 27 июня 2019, 15:23 — REGNUM
Граждане России не пострадали при взрывах в столице Туниса, сообщили 27 июня в посольстве РФ в этой стране.
«На данный момент информации о пострадавших среди российских граждан нет», — заявили РИА Новости в посольстве.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 июня, в столице Туниса недалеко от посольства Франции и здания МВД Туниса прогремели два взрыва. В результате происшествия погиб один полицейский, есть пострадавшие.
Читайте также: В столице Туниса прогремели два взрыва