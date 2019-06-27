Москва, , 15:12 — REGNUM

В Москве ядовитый паук каракурт из рода чёрных вдов напал на 64-летнюю женщину и её 37-летнего сына, сообщает 27 июня «Московский комсомолец».

Происшествие случилось 26 июня в квартире на западе Москвы. Насекомое размером около 1,5 сантиметров появилось во время уборки квартиры. Паук прыгнул сначала на мужчину, затем отскочил на женщину. У пенсионерки после укуса конечность стала опухать, понадобилась помощь медиков.

Сын сумел изловить насекомое и в стеклянной банке показал врачам НИИ Склифосовского, куда доставил мать. Те подтвердили, что напавшее на людей насекомое является каракуртом.

Женщину спасали токсикологи медицинского учреждения. Её госпитализировали и поставили капельницу.

Каракурты обитают в Центральной Азии, юге Росси, Украины, в странах Средиземноморья. В Москву пауки могли быть завезены вместе с продуктами питания. В условиях столичного климата каракурт не сможет прожить долго.

Как сообщало ИА REGNUM, египетский журналист составил рейтинг наиболее опасных животных России, куда он поместил и паука-каракурта.