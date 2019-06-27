Базель, Швейцария, , 15:15 — REGNUM

В теплице одной из начальных школ Швейцарии среди съедобных растений вырастили одно из самых ядовитых растений в Европе — аконит. Об этом пишет газета Basler Zeitung.

В Базеле третьеклассница школы им. Святого Иоганна посадила в школьной теплице врученные ей семена растения, не имея понятия о его опасности. Так, аконит оказался на одной грядке со съедобными растениями — шалфеем, базиликом, тимьяном. Когда ученица показывала матери свои достижения в саду, женщина опознала ядовитое растение с голубыми цветами и проинформировала сотрудников школы. Как сообщил представитель школы, после этого растение было немедленно удалено с грядки.

Аконит, или борец — очень опасное растение семейства лютиковых. Во всех его частях содержится небелковый яд аконитин, 5 мг которого способны вызвать остановку дыхания и сердца у взрослого человека.