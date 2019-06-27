Веллингтон, , 14:53 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает 27 июня Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 120 км от архипелага Кермадек, очаг залегал на глубине 10 км. Угроза цунами не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,4, было зафиксировано в акватории Тихого океана в 100 км севернее Новой Зеландии 15 июня. Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Новой Зеландии произошло 10 июня.

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