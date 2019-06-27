Иркутск, , 14:44 — REGNUM

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил телеграмму, в которой выразил соболезнования родным и близким командира воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Ангара» Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова, погибших сегодня, 27 июня, при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия).

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко «Безвременный уход из жизни энергичных, полных сил и планов людей — огромная утрата. Родные потеряли любимых, друзья — близких по духу, коллеги — профессионалов. Случившееся непоправимо. Светлая память о пилотах навсегда сохранится в сердцах тех, кто их знал, любил и работал с ними. Всей душой скорбим вместе с вами».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 июня самолет Ан-24 следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск. На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа. При совершении аварийной посадки в аэропорту Нижнеангарска произошло выкатывание воздушного судна со взлетно-посадочной полосы и столкновение с объектами наземной инфраструктуры. Пассажиры были эвакуированы — среди них жертв нет. Второй пилот и бортпроводник также не пострадали.