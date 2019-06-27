Новоалтайск, Алтайский край, , 14:40 — REGNUM

Бывшему работнику транспортного предприятия в Алтайском крае предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения. Нанесенный предприятию ущерб превысил 3 млн рублей, сообщает 27 июня пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Противоправную деятельность должностного лица пресекли в феврале 2019 года. Тогда на складе одной из частных компаний в Новоалтайске задержали грузовик с элементами автосцепного устройства для локомотивов. Используя служебную машину, сотрудник предприятия похищал похищенные детали.

Было установлено, что он не заменял старые элементы автосцепок на новые, направлял в бухгалтерию фиктивные документы о замене и сбывал новые детали. Бывшему сотруднику предприятия предъявлено обвинение в 8 эпизодах преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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