Сочи, Краснодарский край, , 14:15 — REGNUM

В Сочи сотрудники полиции задержали мужчину, похожего на умершего главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщил 27 июня представитель прокуратуры Краснодарского края.

«Находящийся в федеральном розыске 32-летний Виталий Никифоров задержан», — цитирует РИА Новости представителя надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчина был задержан сегодня, 27 июня, на территории Адлеровского района Сочи. Мужчина подозревается в четырех кражах и хищении сотового телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ОПГ Сергей Цапок умер в июле 2014 года в следственном изоляторе Краснодара от инсульта и острой сердечной недостаточности. Факт смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза.

Ранее краснодарские СМИ сообщили, что жители края обратились к прокурору Сочи с просьбой выяснить, кто запечатлен на снимке с места ДТП, которая произошла в городе 4 июня года. Жители считают, что на снимке изображен Цапок. Они уверены, что его смерть была «сфальсифицирована».

Читайте также: Главарь банды Цапков жив? Прокуроров просят проверить смерть Сергея Цапка