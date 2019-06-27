Тунис, , 14:11 — REGNUM

В столице Туниса прогремели два взрыва, есть пострадавшие, передает 27 июня телеканал Sky News Arabia.

Отмечается, что взрывы произошли недалеко от посольства Франции и здания МВД Туниса. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека.

По предварительным данным, подрывы совершили террористы-смертники. В настоящее время все обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в столице Туниса террористка-смертница атаковала группу полицейских, в результате теракта пострадали 15 человек.

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