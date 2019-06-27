Севилья, Испания, , 14:02 — REGNUM

Гражданская гвардия Испании задержала военного из свиты президента Бразилии Жаира Болсонару, который подозревается в перевозке 39 кг кокаина, пишет газета ABC.

Задержание произошло в аэропорту Сан-Пабло в Севилье 25 июня, когда бразильская делегация делала пересадку по пути на саммит «Большой двадцатки» в японской Осаке. Задержанный — 38-летний сержант Специальной транспортной бригады ВВС Бразилии. Расфасованные в 37 упаковок наркотики находились в его багаже и были найдены при рядовом осмотре.

Президент Бразилии на своей странице в Twitter подтвердил информацию о задержании своего подчиненного и пообещал всяческое содействие в расследовании этого инцидента. На следующий день суд Севильи издал распоряжение о помещении задержанного под арест без права выхода под залог. Задержание привело к изменению запланированного маршрута президентского самолета.