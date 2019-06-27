п. Пуровск, , 13:54 — REGNUM

В Пуровском районе Ямала пропали двое детей. Мальчики шести и восьми лет ушли днём 26 июня из чума в тундру и не вернулись. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Ямалспасе».

Сообщение о пропаже детей поступило в спасательную службу 27 июня около 5:30 утра по местному времени. До этого времени родители пытались искать мальчика самостоятельно, сообщает пресс-служба администрации Пуровского района.

К спасателям присоединились в поиске волонтёры из отряда «Лиза Алерт Ямал» из Муравленко.