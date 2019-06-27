Тунис, , 13:41 — REGNUM

В столице Туниса прогремел взрыв. По данным телеканала Al Arabiya, инцидент произошёл сегодня, 27 июня, на улице Хабиба Бургибы.

Взрывное устройство в действие привёл террорист-смертник. Целью нападавшего стал полицейский автомобиль, припаркованный на стоянке, принадлежащей подразделению по борьбе с терроризмом.

https://twitter.com/lummideast/status/1144189395660103680

О жертвах террористической атаки пока не сообщается.

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Число пострадавших в результате теракта в Тунисе достигло 15 человек

Как сообщал ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел в столице Туниса в октябре 2018 года. Тогда террористка-смертница атаковала группу полицейских на набережной. В результате взрыва бомбы пострадали десять полицейских и пятеро случайных прохожих. Известно, что ранее женщина в поле зрение правоохранительных органов не попадала и «не имела боевого опыта».