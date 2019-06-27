Лондон, , 13:28 — REGNUM

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Станстед в Лондоне, сообщается 27 июня на странице воздушной гавани в Twitter.

Отмечается, что самолет выполнял рейс Мумбаи (Индия) — Ньюарк (США).

«(Самолет) совершил вынужденную посадку в аэропорту Станстед в связи с угрозой взрыва бомбы», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Индии совершил аварийную посадку самолёт сингапурской авиакомпании Scoot после того, как пилот получил информацию о задымлении на борту. В результате происшествия никто не пострадал.

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