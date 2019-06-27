Дербент, Дагестан, , 13:26 — REGNUM

Пять человек, подозреваемых в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, задержаны в Дагестане. Все фигуранты дела судом заключены под стражу, сообщили ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что на одной из улиц города Дербента полицейские остановили грузовик, под обшивкой кабины которого с помощью служебной собаки было обнаружено девять полимерных свертков с неизвестным веществом. Позже экспертиза установила, что в найденных пакетах находится наркотическое средство «опий» весом около одного килограмма. Водитель, по имеющейся информации, ввез наркотики в Россию из-за границы для последующей продажи.

Позже правоохранители поймали ещё четверых жителей Дербента, которые в течение последних нескольких месяцев сбыли горожанам около 300 граммов опия. При личном досмотре задержанных и обысках по местам их проживания были изъяты ещё 400 граммов наркотика, а также различные боеприпасы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что за незаконный сбыт наркотиков на территории воинской части в Дагестане к пяти годам колонии строгого режима приговорён старший лейтенант Владимир Курчев.

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