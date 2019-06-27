Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM

В результате аварии на канализационном коллекторе в Уральске без воды остались 120 тыс. человек, сообщает 27 июня издание Informburo со ссылкой на акимат (администрацию) города.

Прорыв трубы диаметром 800 мм произошел вблизи канализационной насосной станции, сообщили в администрации. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.

Глава Уральска Мурат Мукаев отметил, что после аварии на трубе стоки были переведены на резервную ветку, но прорыв произошел и на ней. В настоящее время приостановлена подача вода в поселок Деркул и северо-восточную часть города.

Напомним, 29 мая 2019 года около 60 тыс. человек в Уральске оказались без воды из-за прорыва вышеуказанной канализационной магистрали. Стекловолоконная труба диаметром 800 мм была смонтирована в 2009 году.

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