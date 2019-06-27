Улан-Удэ, , 13:29 — REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение выплатить семьям пилота Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова по 500 тыс. рублей компенсации. Оба погибли сегодня, 27 июня, в катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска.

Деньги будут выделены из республиканского резервного фонда по ликвидации ЧС, написал на своей странице в «Фейсбуке» пресс-секретарь главы Алексей Фишев. Кроме того, по его словам, выплаты получат пострадавшие пассажиры, размер компенсации будет зависеть от степени тяжести травм.

Министерство здравоохранения решило также проверить состояние здоровья всех 45 выживших пассажиров и членов экипажа. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 из них обратились за медицинской помощью, четверо — госпитализированы.

Ранее глава Бурятии выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа рейса «Улан-Удэ-Нижнеангарск».

"Они боролись до последнего, приняли решение и ценою своей жизни спасли десятки людей», — отметил он.

Напомним, катастрофа произошла утром 27 июня — Ан-24 совершил жёсткую посадку, выкатился за пределы взлетной полосы и столкнулся с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся. Уголовное дело, возбужденное по статье за «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

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