Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 13:03 — REGNUM

В результате падения автомобиля в Актюбинском водохранилище в Казахстане погибли три человека, в том числе один ребенок. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило 27 июня в 5 часов 48 минут (2 часа 48 минут по Москве). На данный момент из воды извлечены тела мужчины 1973 года рождения и мальчика 2016 года рождения. В салоне автомобиля находилось три человека — тело мужчины 1983 года рождения пока не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика КамАЗ на трасса Актюбинск —Орск погиб один человек и пострадали 12, в том числе трое детей.

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