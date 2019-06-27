Кассель, Германия, , 12:28 — REGNUM

Германская полиция арестовала еще двух подозреваемых в причастности к убийству председателя правительства гессенского города Кассель Вальтера Любке, пишет газета Kronen Zeitung 27 июня.

После того как главный подозреваемый Штефан Э. дал признательные показания, полиция обнаружила склад с несколькими единицами оружия. В том числе найдено помповое ружье, пистолет-пулемет «Узи» и боеприпасы.

Двое арестованных подозреваемых — предполагаемые продавец и посредник при покупке оружия. Их подозревают в подстрекательстве и пособничестве убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, 65-летний политик из партии «Христианско-демократический союз» Вальтер Любке был убит в своем саду в ночь на 2 июня. Как заявили следователи, убийство совершено по политическим мотивам: Штефан Э. придерживается националистических взглядов и не согласен с миграционной политикой властей.